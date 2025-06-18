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В самарском аэропорту «Курумоч» задержали вылеты в Санкт-Петербург 19 июня

Международный аэропорт «Курумоч» задержал несколько рейсов до культурной столицы России.

Международный аэропорт «Курумоч» задержал несколько рейсов до культурной столицы России. Это связывают с международным экономическим форумом.

Как сообщает ГТРК Самара, был задержан самолет, который должен был вылететь в 13:15. Также, возможны и вечерние задержки, но о них пока не сообщается.

Жители Самары обеспокоены положением дел.

Напомним, что 18 июня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. В нем примет участие и губернатор нашей области Вячеслав Федорищев.

Форум будет проходить с 18 по 21 июня. Кроме главы региона, от Самарской области работают еще несколько членов делегации. На данный момент уже проведены переговоры с «Боос лайтинг групп» и другими.

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