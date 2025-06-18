Погибла, не дождавшись лекарства: история о Татьяне из Новосибирска дошла до Бастрыкина

«С первого класса я болела ОРВИ каждый месяц, каждые 2 — 4 недели у меня было переливание крови и тромбоцитов, я принимала антибиотики. Вследствие этого многие предметы навёрстывала дома с учебниками. Друзей у меня почти не было: детей пугала моя сильная бледность, некоторые учителя тоже шептались за спиной, распускали слухи, что якобы у меня рак. В четвертом классе у меня был постоянный кашель на уроках, и я перешла на домашнее обучение. В шестом вернулась в школу, но над моей болезненностью продолжали смеяться», — рассказала в интервью изданию «КП-Новосибирск» Татьяна Дроздова в январе 2024 года.