Таможня не пустила в регион 26 морских кораллов из Шарм-эш-Шейха

Женщину остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в ее багаже инспекторы нашли окаменелости неправильной формы, схожие с кораллами. Туристка пояснила, что собрала «сувениры» на одном из египетских пляжей и не знала о таможенных правилах.