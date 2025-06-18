СК организовал проверку после обнаружения черепа в Колпино

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как в Колпино были обнаружены человеческие останки при земляных работах. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
Череп и фрагменты костей нашли рабочие при прокладке коммуникаций на улице Вавилова. Предметы находились в разрушенном деревянном ящике на глубине около двух метров. Сообщение о находке поступило в следственный отдел по Колпинскому району.
— Следователи осмотрели место и направили останки на судебно-медицинскую экспертизу, — говорится в сообщении.
Судмедэксперты должны определить пол, возраст и ориентировочную давность захоронения. Параллельно проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.