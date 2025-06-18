Руководитель управления Росгвардии в Новосибирске останется в СИЗО

Курбанова задержали в конце мая 2025 года по обвинению в получении взятки с вымогательством в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он позвонил руководителю отдела безопасности торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал строительные материалы на сумму 293 тысячи рублей. Взамен сотрудник Росгвардии пообещал оказать незаконное содействие в интересах предпринимателя.