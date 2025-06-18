Милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске

В Витебске милиция задержала работника ювелирной мастерской, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, при проверке сотрудниками БЭП были выявлены хищения в ювелирной мастерской. К делу оказался причастен 36-летний витебчанин. Ювелир получал от клиентов золотые изделия и лом, чтобы отремонтировать или переработать. Однако готовые изделия под разными предлогами он заказчикам не отдавал, а сдавал в ломбарды города.
Полученные деньги фигурант спускал в онлайн-казино. Ущерб превысил 50 тысяч белорусских рублей.
За хищение путем присвоения витебскому ювелиру грозит до 12 лет лишения свободы.
Тем временем рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме: «Катались на велосипедах и следили за домом».
А Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси.