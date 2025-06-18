Милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске

Так, при проверке сотрудниками БЭП были выявлены хищения в ювелирной мастерской. К делу оказался причастен 36-летний витебчанин. Ювелир получал от клиентов золотые изделия и лом, чтобы отремонтировать или переработать. Однако готовые изделия под разными предлогами он заказчикам не отдавал, а сдавал в ломбарды города.