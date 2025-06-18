Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске

МВД: в Витебске ювелир украл золота на 50 тысяч рублей и может сесть на 12 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске милиция задержала работника ювелирной мастерской, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, при проверке сотрудниками БЭП были выявлены хищения в ювелирной мастерской. К делу оказался причастен 36-летний витебчанин. Ювелир получал от клиентов золотые изделия и лом, чтобы отремонтировать или переработать. Однако готовые изделия под разными предлогами он заказчикам не отдавал, а сдавал в ломбарды города.

Полученные деньги фигурант спускал в онлайн-казино. Ущерб превысил 50 тысяч белорусских рублей.

За хищение путем присвоения витебскому ювелиру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме: «Катались на велосипедах и следили за домом».

А Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси.