Туристы из Уфы несколько дней не могут вылететь из ОАЭ

Из-за ситуации между Израилем и Ираном десятки жителей Уфы уже четвертые сутки не могут вернуться домой. Их рейс авиакомпании Air Arabia, запланированный на 14 июня, был отменен без предоставления каких-либо альтернатив.
В отличие от других авиакомпаний, которые организуют возвращение своих пассажиров, туроператор уфимских туристов не реагирует на обращения и не предлагает решения проблемы, говорят оказавшиеся в ловушке туристы.
Сейчас путешественники вынуждены ждать в аэропорту Шарджи, где им предоставляют ночлег и утренние завтраки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.