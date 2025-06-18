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Туристы из Уфы несколько дней не могут вылететь из ОАЭ

Туристы из Башкирии застряли в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ситуации между Израилем и Ираном десятки жителей Уфы уже четвертые сутки не могут вернуться домой. Их рейс авиакомпании Air Arabia, запланированный на 14 июня, был отменен без предоставления каких-либо альтернатив.

В отличие от других авиакомпаний, которые организуют возвращение своих пассажиров, туроператор уфимских туристов не реагирует на обращения и не предлагает решения проблемы, говорят оказавшиеся в ловушке туристы.

Сейчас путешественники вынуждены ждать в аэропорту Шарджи, где им предоставляют ночлег и утренние завтраки.

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