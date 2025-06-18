Казахстанка умерла после укуса домашней кошки

Бешенство — крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и в большинстве случаев приводящее к летальному исходу, отмечают специалисты. Вирус передается, как правило, через укусы или попадание слюны зараженных животных на поврежденную кожу. По словам специалистов, инкубационный период может длиться от нескольких дней до месяцев, а иногда и до года — в зависимости от локализации укуса.