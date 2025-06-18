Казахстанка умерла после укуса домашней кошки

Жительница Камыстинского района Костанайской области скончалась в лисаковской городской больнице — заболевание развилось после укуса домашнего животного.
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, женщина обратилась за медицинской помощью слишком поздно — уже после появления клинических признаков болезни. Спасти ее не удалось.
По результатам эпидемиологического расследования установлено, что причиной заражения стал укус домашней кошки. После инцидента животное исчезло. Пострадавшая не прошла курс профилактических прививок и не обратилась к врачам вовремя.
Бешенство — крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и в большинстве случаев приводящее к летальному исходу, отмечают специалисты. Вирус передается, как правило, через укусы или попадание слюны зараженных животных на поврежденную кожу. По словам специалистов, инкубационный период может длиться от нескольких дней до месяцев, а иногда и до года — в зависимости от локализации укуса.
В случае с жительницей Камыстинского района болезнь начала проявляться лишь спустя несколько месяцев.
«В 99 процентах случаев заражение бешенством происходит после укусов животных. Это можно предотвратить с помощью своевременной вакцинации домашних питомцев и экстренной вакцинации людей при укусах», — сообщили в департаменте.
По официальным данным, основными переносчиками вируса в Казахстане остаются собаки, кошки, лисы, а также ежи, барсуки и волки. Реже заражение происходит от домашних животных — коров, овец, лошадей и грызунов.
Согласно информации управления ветеринарии Костанайской области, за последние пять лет в регионе зарегистрировано 45 случаев бешенства среди домашних, сельскохозяйственных и диких животных. С начала 2025 года — пять подтвержденных случаев.