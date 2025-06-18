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В Бурятии племянник украл у своей 69-летней тети более 14 миллионов рублей

На протяжении года 46-летний мужчина переводил деньги с чужого счета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии 46-летний мужчина украл у своей тети более 14 миллионов рублей с банковского счета. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия, племянник совершал переводы без проблем, потому что привязал свой номер телефона к мобильному банку пожилой родственницы. Деньги с онлайн-кошелька женщины списывались с февраля 2024 года по июнь 2025.

— Действия афериста стали известны, когда 69-летняя женщина обратилась в банк, и ей сказали, что на ее счету нет денег. Полицейские задержали племянника в Тарбагатайском районе, — уточнили в полиции.

На украденные деньги мужчина успел приобрести себе машину, мотоцикл и другие вещи. В ходе обыска это имущество изъяли, а счета злоумышленника арестовали. Следователи завели на фигуранта уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Мужчина может грозить до 10 лет лишения свободы.