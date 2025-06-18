В Бурятии племянник украл у своей 69-летней тети более 14 миллионов рублей

В Бурятии 46-летний мужчина украл у своей тети более 14 миллионов рублей с банковского счета. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия, племянник совершал переводы без проблем, потому что привязал свой номер телефона к мобильному банку пожилой родственницы. Деньги с онлайн-кошелька женщины списывались с февраля 2024 года по июнь 2025.