Чиновника и директоров двух школ осудили в Шымкенте

Суд признал всех троих виновными. Чиновника приговорили к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в государственных учреждениях. Директора школы, передавшую взятку, оштрафовали на 53 миллиона тенге. Посреднику назначили штраф в 20 миллионов. Оба также лишены права занимать государственные должности. Приговор пока не вступил в законную силу.