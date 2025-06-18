Задержание Самвела Карапетяна. Главное

Карапетян опубликовал официальное заявление через пресс-службу «Ташира», в котором подчеркнул: «Я всеми силами буду бороться за святыни армянского народа, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю никому, преследуя какие-либо свои цели, осквернять наши святыни».