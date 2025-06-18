Задержание Самвела Карапетяна. Главное

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил приходы Армянской церкви с «чуланами с рухлядью», а на следующий день в соцсетях заявил, что часть священнослужителей нарушила обет безбрачия и должна оставить службу. 9 июня премьер обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачии и наличии ребенка, призвал его уйти с поста, а верующих — «освободить патриаршую резиденцию». Это вызвало широкий общественный резонанс.
Свое мнение также выразил основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. В интервью порталу News.am. 17 июня он заявил: «Небольшая группировка, забыв историю армянского народа и тысячелетнюю историю Армянской Церкви, напала на Армянскую Церковь и на армянский народ. Если политикам не удастся справиться — мы вмешаемся по-своему в эту кампанию против церкви».
Вечером того же дня правоохранительные органы Армении провели обыск в доме Самвела Карапетяна. Как сообщается, возле его дома было задержано около 50 человек, пришедших выразить поддержку бизнесмену.
Карапетян опубликовал официальное заявление через пресс-службу «Ташира», в котором подчеркнул: «Я всеми силами буду бороться за святыни армянского народа, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю никому, преследуя какие-либо свои цели, осквернять наши святыни».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на слова миллиардера и написал: «Так вот, теперь я вмешаюсь по-своему, негодяй. Точнее — вы все».
Адвокат Карапетяна Армен Фероян сообщил журналистам у здания Следственного комитета Армении, что бизнесмену предъявлены обвинения в публичном призыве к захвату власти.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва внимательно отслеживает ситуацию вокруг российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которому в Армении предъявлены обвинения. «Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», — сообщила она.
Также премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире с журналистами пригрозил национализацией компании «Элсети» (ЗАО ЭСА), принадлежащей Карапетяну.
«Я месяц назад компетентным членам правительства дал распоряжение: в течение месяца либо восстановить ущерб, нанесённый со стороны ЭСА народу <…>, либо она будет национализирована. Указанное время закончится 21 июня», — сказал Пашинян.
По его словам, компания нанесла серьезный ущерб гражданам и создала системный кризис в энергетике страны. На фоне дела Самвела Карапетяна премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна, назначив на его место Андраника Симоняна.
Конфликт между правительством Пашиняна и Армянской Церковью длится уже несколько лет. В 2020 году, после потери контроля над Нагорным Карабахом, Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера и критиковал его внешнюю и внутреннюю политику.
Самвел Карапетян — основатель и президент группы компаний «Ташир», одной из крупнейших российских строительных и промышленных компаний, специализирующейся на создании и управлении коммерческой недвижимостью. Он также руководит благотворительным фондом «Ташир», занимающимся поддержкой социальных и культурных проектов. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 3,2 млрд долларов. Это позволило ему
занять 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира (44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes).