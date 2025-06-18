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Таинственная смерть в Италии: Гражданин Молдовы погиб, брошенный в критическом состоянии перед отделением неотложной помощи

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства смерти.

Источник: Соцсети

В Италии 30-летний рабочий из Молдовы умер после того, как его оставили в тяжелом состоянии у входа в медицинский центр PSAUT в городе Сан-Феличе-а-Канчелло пишет noi.md.

Мужчина был доставлен в медицинский центр на машине и оставлен у входа без сопровождения, сообщает издание Caserta CE, согласно rotalianul.com.

Медицинский персонал обнаружил его в тяжелом состоянии и принял решение о срочной госпитализации в больницу в Казерте, но, к сожалению, молодой человек скончался вскоре после поступления, скорее всего, от остановки сердца.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства смерти и выявить лиц, которые доставили и бросили его перед медицинским учреждением.

Однако расследование натолкнулось на серьезное препятствие: отсутствие камер видеонаблюдения в зоне медицинского центра, где был брошен молдавский рабочий.