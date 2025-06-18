Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье тигра и леопарда держали в доме с тремя маленькими детьми

В частном доме в Царево Пушкинского городского округа обнаружен тигренок и леопард, которые проживают вместе с детьми. Поскольку владельцы отказались добровольно передать хищников, Прокуратура совместно с Росприроднадзором инициировала их изъятие для помещения в специализированную организацию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пушкинская городская прокуратура проводит проверку после после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено проживание дикого тигренка на территории частного жилого дома. Особую тревогу вызывает тот факт, что в этом доме постоянно находятся трое несовершеннолетних детей.

Информацию о содержании 10-месячного хищника в одном из СНТ села Царево городского округа Пушкинский выявили в ходе мониторинга соцсетей.


По предварительным данным, владельцы животного не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих законность его содержания. Более того, они отказались добровольно передать детеныша. Тигренок был успешно изъят под контролем Пушкинской городской прокуратуры и передан в центр реабилитации диких животных для обследования. В ходе осмотра дома был обнаружен еще и трехмесячный месячный детеныш леопарда, который также подлежит изъятию.