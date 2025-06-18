В Подмосковье тигра и леопарда держали в доме с тремя маленькими детьми



По предварительным данным, владельцы животного не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих законность его содержания. Более того, они отказались добровольно передать детеныша. Тигренок был успешно изъят под контролем Пушкинской городской прокуратуры и передан в центр реабилитации диких животных для обследования. В ходе осмотра дома был обнаружен еще и трехмесячный месячный детеныш леопарда, который также подлежит изъятию.