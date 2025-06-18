В Подмосковье тигра и леопарда держали в доме с тремя маленькими детьми

Пушкинская городская прокуратура проводит проверку после после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено проживание дикого тигренка на территории частного жилого дома. Особую тревогу вызывает тот факт, что в этом доме постоянно находятся трое несовершеннолетних детей.
Информацию о содержании 10-месячного хищника в одном из СНТ села Царево городского округа Пушкинский выявили в ходе мониторинга соцсетей.
По предварительным данным, владельцы животного не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих законность его содержания. Более того, они отказались добровольно передать детеныша. Тигренок был успешно изъят под контролем Пушкинской городской прокуратуры и передан в центр реабилитации диких животных для обследования. В ходе осмотра дома был обнаружен еще и трехмесячный месячный детеныш леопарда, который также подлежит изъятию.