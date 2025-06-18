На М-4 в Ростовской области произошла смертельная авария, собралась пробка

Судя по интернет-картам, сейчас в районе аварии все еще сохраняется затор, он растянулся почти на 10 км. Сотрудники Госавтоинспекции просят пользоваться объездным путем через Новошахтинск, с развязкой на 1001 км автодороги М-4 «Дон».