На М-4 в Ростовской области произошла смертельная авария, собралась пробка

18 июня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области во время серьезного ДТП погиб водитель автомобиля Volkswagen Polo. Пассажира иномарки с травмами увезли в больницу, сообщают в Госавтоинспекции.
— ДТП произошло около 9:50 утра. Погибшему 26 лет, пострадавшему 25 лет. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего машина наехала на барьерное ограждение и опрокинулась, — уточняют в Госавтоинспекции.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.
Судя по интернет-картам, сейчас в районе аварии все еще сохраняется затор, он растянулся почти на 10 км. Сотрудники Госавтоинспекции просят пользоваться объездным путем через Новошахтинск, с развязкой на 1001 км автодороги М-4 «Дон».
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