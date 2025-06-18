В Башкирии намерены возобновить строительство атомной электростанции

В Башкирии рассматривают возможность вернуться к строительству атомной электростанции в Агидели. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице во «ВКонтакте».
По словам главы правительства, власти совместно с «Росатомом» прорабатывают включение этого объекта в долгосрочный план развития энергетики страны до 2042 года.
Напомним, стройка АЭС началась еще в 1980-х годах, но тогда проект остановили. В 2014 году «Росатом» передал Башкирии все имущественные права на недостроенную станцию, включая здания и земельные участки. Теперь у заброшенного объекта может появиться новый шанс.
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