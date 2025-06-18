В Башкирии намерены возобновить строительство атомной электростанции

Напомним, стройка АЭС началась еще в 1980-х годах, но тогда проект остановили. В 2014 году «Росатом» передал Башкирии все имущественные права на недостроенную станцию, включая здания и земельные участки. Теперь у заброшенного объекта может появиться новый шанс.