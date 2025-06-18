Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии намерены возобновить строительство атомной электростанции

В Агидели планируют возобновить строительство АЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии рассматривают возможность вернуться к строительству атомной электростанции в Агидели. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы правительства, власти совместно с «Росатомом» прорабатывают включение этого объекта в долгосрочный план развития энергетики страны до 2042 года.

Напомним, стройка АЭС началась еще в 1980-х годах, но тогда проект остановили. В 2014 году «Росатом» передал Башкирии все имущественные права на недостроенную станцию, включая здания и земельные участки. Теперь у заброшенного объекта может появиться новый шанс.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.