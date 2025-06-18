Обвиняемый по делу дольщиков «ДомСтройОмска» Передельский ушел на СВО

Обе компании-застройщика давно прекратили существование: «ДомСтройОмск» обанкротился в 2020 году, а «Красноярская промышленная компания» — в 2021 году. Тем не менее, дольщики до сих пор остаются без своих квартир, а судебные разбирательства затягиваются. Тем не менее, процесс по делу о хищениях продолжится, несмотря на невозможность личного участия в них одного из ключевых фигурантов.