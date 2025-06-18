Обвиняемый по делу дольщиков «ДомСтройОмска» Передельский ушел на СВО

Дело о многомиллионных хищениях начали рассматривать еще в 2023 году. Речь шла о хищении более 99 миллионов рублей у дольщиков ЖК «Квартал романтиков» в Омске. Фигуранты дела — Дмитрий Передельский и Иван Притыкин, руководители ООО «Красноярская промышленная компания» участвуют в тяжбах уже почти два года.
По версии следствия, строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Застройщик привлек средства более 300 дольщиков, общая сумма вложений составила свыше 364 миллионов рублей. Однако вместо обещанных квартир люди получили лишь долгострой, а обещанный срок сдачи в 2016 году так и не был выполнен.
Часть средств действительно пошла на строительство, однако около 100 миллионов рублей, по данным следствия, исчезли бесследно. Кроме того, подрядчикам недоплатили еще 28 миллионов рублей.
На последнем заседании, состоявшемся 4 июня 2025 года, обсуждался вопрос об участии одного из обвиняемых — Дмитрия Передельского. Как сообщают «Коммерческие вести», он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Это стало причиной очередного переноса судебных слушаний, поскольку реальное участие Передельского в процессе невозможно.
История с долгостроем и хищениями остается незавершенной, а дольщики продолжают требовать справедливости. Они уверены, что к ответственности должны быть привлечены не только Передельский и Притыкин, но и другие участники схемы, включая бывшего партнера по бизнесу Алексея Суслова.
9 июня 2025 года стало известно о попытке взыскать с Передельского и Суслова 360 миллионов рублей через механизм субсидиарной ответственности. Однако суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.
«В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Передельского Дмитрия Александровича (г. Омск) и Суслова Алексея Владимировича (г. Омск) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания “ДомСтройОмск” отказать», — говорится в документе суда.
Обе компании-застройщика давно прекратили существование: «ДомСтройОмск» обанкротился в 2020 году, а «Красноярская промышленная компания» — в 2021 году. Тем не менее, дольщики до сих пор остаются без своих квартир, а судебные разбирательства затягиваются. Тем не менее, процесс по делу о хищениях продолжится, несмотря на невозможность личного участия в них одного из ключевых фигурантов.
Ранее мы писали, что глава СУ СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о жилье для дольщиков в Омске.