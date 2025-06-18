Пилоты авиарейса Самара-Уфа во время полета попали в опасную ситуацию

Сегодня ночью, 18 июня, при заходе на посадку в уфимском аэропорту Уфы имени Мустая Карима экипаж самолета из Самары столкнулся с опасным инцидентом. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
В 00:17 по местному времени во время снижения на высоте около 1800 метров (6000 футов) в районе Атзитарово в кабину пилотов направили луч зеленого лазера. Экипаж сообщил о происшествии, но сигнал бедствия не подавал.
Несмотря на инцидент, в 02:24 самолет благополучно совершил посадку в уфимском аэропорту.
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