Житель Перми 14 раз ударил брата ножом во время ссоры

Конфликт между родственниками произошёл в ночь на 28 февраля 2024 года. Двое мужчин вместе выпивали в одной из квартир Орджоникидзевского района, когда между ними произошла ссора. В один момент 44-летний родственник схватил нож и начал бить своего брата. За короткое время он успел нанести не менее 14 ударов, которые пришлись в голову, шею, грудь и брюшную стенку пострадавшего.