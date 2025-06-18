Житель Перми 14 раз ударил брата ножом во время ссоры

Житель Перми 14 раз ударил своего брата ножом во время ссоры, сообщает Орджоникидзевский суд.
Конфликт между родственниками произошёл в ночь на 28 февраля 2024 года. Двое мужчин вместе выпивали в одной из квартир Орджоникидзевского района, когда между ними произошла ссора. В один момент 44-летний родственник схватил нож и начал бить своего брата. За короткое время он успел нанести не менее 14 ударов, которые пришлись в голову, шею, грудь и брюшную стенку пострадавшего.
Как уточняет суд, нападение на своего брата пермяк совершил с целью убийства. Тем не менее, раненный мужчина смог убежать и закрыться в своей комнате. Через некоторое время его госпитализировали и доставили в больницу, где он смог получить помощь.
В отношении нападавшего родственника правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
Инстанция Орджоникидзевского района признала 44-летнего пермяка виновным. С учётом всех обстоятельств осуждённому назначили восемь лет лишения свободы в колонии особого режима и ограничение свободы на один год.