Студентка Назарбаев Университета найдена мертвой в общежитии

Ранее Назарбаев Университет оказался в центре скандала из-за того, что выпускника их подготовительной программы Foundation насильно забрали в армию. Парень уже поступил в вуз. В Назарбаев Университете заявили, что выпускники подготовительной программы Foundation в данный момент не имеют юридического статуса студента.