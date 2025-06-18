Студентка Назарбаев Университета найдена мертвой в общежитии

Дата и обстоятельства происшествия неизвестны. Глава МВД Ержан Саденов прокомментировал инцидент так: «Зачем вам знать, когда это было? Я, конечно, в курсе».
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее Назарбаев Университет оказался в центре скандала из-за того, что выпускника их подготовительной программы Foundation насильно забрали в армию. Парень уже поступил в вуз. В Назарбаев Университете заявили, что выпускники подготовительной программы Foundation в данный момент не имеют юридического статуса студента.