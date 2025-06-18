Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка заявила милиции, что ее вывезли в лес и обокрали, но дело завели на нее

МВД: 18-летняя минчанка заявила в милицию, что ее вывезли в лес и ограбили.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить 18-летнюю минчанку, заявившую о похищении и ограблении. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, к правоохранителям обратилась безработная минчанка. Девушка сказала, что сняла в банкомате торгового центра крупную сумму, после чего к ней подошли неизвестные и увезли ее в лес. В лесу, по словам заявительницы, незнакомцы отобрали у нее деньги и скрылись.

Однако проверка показала, что минчанка врет. Выяснилось, что девушка сама ушла из торгового центра и одна была в лесопарковой зоне, никто ее не похищал и не грабил. А дальнейшая проверка показала, что фигурантка употребляет вещества и в тот день была под действием наркотиков. Кроме того, задержанная являлась курьером наркомаркета.

В тот день подозреваемая должна была поместить в тайник не менее пяти граммов психотропа. Но сама была дезориентирована, находясь под веществами. До задержания минчанка успела поработать на наркомаркет около двух недель.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта.

Также милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком: «Нарисовал древнеегипетский символ».

Еще милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске.

Тем временем рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме: «Катались на велосипедах и следили за домом».