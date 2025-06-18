Минчанка заявила милиции, что ее вывезли в лес и обокрали, но дело завели на нее

Однако проверка показала, что минчанка врет. Выяснилось, что девушка сама ушла из торгового центра и одна была в лесопарковой зоне, никто ее не похищал и не грабил. А дальнейшая проверка показала, что фигурантка употребляет вещества и в тот день была под действием наркотиков. Кроме того, задержанная являлась курьером наркомаркета.