Минчанка заявила милиции, что ее вывезли в лес и обокрали, но дело завели на нее

В Минске будут судить 18-летнюю минчанку, заявившую о похищении и ограблении. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, к правоохранителям обратилась безработная минчанка. Девушка сказала, что сняла в банкомате торгового центра крупную сумму, после чего к ней подошли неизвестные и увезли ее в лес. В лесу, по словам заявительницы, незнакомцы отобрали у нее деньги и скрылись.
Однако проверка показала, что минчанка врет. Выяснилось, что девушка сама ушла из торгового центра и одна была в лесопарковой зоне, никто ее не похищал и не грабил. А дальнейшая проверка показала, что фигурантка употребляет вещества и в тот день была под действием наркотиков. Кроме того, задержанная являлась курьером наркомаркета.
В тот день подозреваемая должна была поместить в тайник не менее пяти граммов психотропа. Но сама была дезориентирована, находясь под веществами. До задержания минчанка успела поработать на наркомаркет около двух недель.
Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта.
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