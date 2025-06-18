Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью

Под Любанью женщина попала в больницу, когда на нее упала корова, сбитая трактором.

Источник: Комсомольская правда

В Любанском районе сбитая трактором корова травмировала велосипедистку, сообщили в телеграм-канале «ГАИ Минщины».

ДТП произошло на дороге местного назначения Н-8881 направлением Селец — Старые Юрковичи — Новые Юрковичи на Любанщине. Во вторник, 17 июня, около 06.30 утра 53-летний тракторист на «МТЗ» в сцепке с полуприцепом сбил корову, которая шла по проезжей части дороги ему на встречу.

Сбитая корова упала на правую обочину, где столкнулась с 54-летней велосипедисткой, ехавшей по обочине. Сельчанка получила травмы и была госпитализирована. Животное скончалось.

А еще мы писали, что в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.

Между тем минчанка сообщила в милицию, что ее вывезли в лес и обокрали, но уголовное дело завели на нее.