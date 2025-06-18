Сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью

ДТП произошло на дороге местного назначения Н-8881 направлением Селец — Старые Юрковичи — Новые Юрковичи на Любанщине. Во вторник, 17 июня, около 06.30 утра 53-летний тракторист на «МТЗ» в сцепке с полуприцепом сбил корову, которая шла по проезжей части дороги ему на встречу.