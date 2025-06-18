Сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью

В Любанском районе сбитая трактором корова травмировала велосипедистку, сообщили в телеграм-канале «ГАИ Минщины».
ДТП произошло на дороге местного назначения Н-8881 направлением Селец — Старые Юрковичи — Новые Юрковичи на Любанщине. Во вторник, 17 июня, около 06.30 утра 53-летний тракторист на «МТЗ» в сцепке с полуприцепом сбил корову, которая шла по проезжей части дороги ему на встречу.
Сбитая корова упала на правую обочину, где столкнулась с 54-летней велосипедисткой, ехавшей по обочине. Сельчанка получила травмы и была госпитализирована. Животное скончалось.
А еще мы писали, что в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.
Между тем минчанка сообщила в милицию, что ее вывезли в лес и обокрали, но уголовное дело завели на нее.