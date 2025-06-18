Главу аптечной сети осудят за уклонение от уплаты 418 млн налогов в Перми

Руководителя аптечной сети осудят за уклонение от уплаты 418 миллионов рублей налогов в Перми, сообщает краевая прокуратура и региональное СУ СКР.
Днём 18 июня ведомства сообщили, что в Кировский районный суд передано уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Как выяснило следствие, с января 2017 по март 2019 года два руководителя крупной фармацевтической компании вносили в налоговые декларации неверные цифры и применяли неверный режим расчёта НДС. Совместными усилиями мужчины смогли уклониться от уплаты более 418 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер. Одному из руководителей было предъявлено обвинение, второму же удалось скрыться. Сейчас он находится в международном розыске.
«В ходе расследования уголовного дела следствием на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 771 млн руб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в краевом СУ СКР. Как сообщает Properm.ru, речь идёт о совладельцах сети «Аптека от склада» Николае Шаврином (предстанет перед судом) и Андрее Годоваловом (находится в розыске). Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ИП обоих мужчин были признаны банкротами, а имущество арестовано и передано в реализацию.