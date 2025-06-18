Главу аптечной сети осудят за уклонение от уплаты 418 млн налогов в Перми

Днём 18 июня ведомства сообщили, что в Кировский районный суд передано уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Как выяснило следствие, с января 2017 по март 2019 года два руководителя крупной фармацевтической компании вносили в налоговые декларации неверные цифры и применяли неверный режим расчёта НДС. Совместными усилиями мужчины смогли уклониться от уплаты более 418 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер. Одному из руководителей было предъявлено обвинение, второму же удалось скрыться. Сейчас он находится в международном розыске.