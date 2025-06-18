В Екатеринбурге начался суд над участником банды, обвиняемым в серии убийств

По данным следствия, обвиняемый входил в состав банды под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя, состоявшей из пяти человек, включая действующих сотрудников милиции. На счету банды убийства 11 человек в период с 1999 по 2000 годы. В числе преступлений — убийства с целью сокрытия других преступлений, разбойные нападения и заказное убийство. Следствием установлено, что в распоряжении преступной группы находилось несколько единиц огнестрельного оружия.