18-летний парень решил погонять на авто ночью. Он не справился с управлением и погиб

ДТП произошло 17 июня примерно в 01:45 ночи на одной из внутренних дорог района. По данным правоохранительных органов, парень превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги, авто перевернулось. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.