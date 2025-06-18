18-летний парень решил погонять на авто ночью. Он не справился с управлением и погиб

8-летний парень, проживавший в Багатском районе Хорезмской области, решил прокатиться за рулём автомобиля Tico, несмотря на то, что не имел водительского удостоверения.
ДТП произошло 17 июня примерно в 01:45 ночи на одной из внутренних дорог района. По данным правоохранительных органов, парень превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги, авто перевернулось. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.
По предварительным данным, ключевыми причинами аварии стали отсутствие у погибшего опыта и управление автомобилем на высокой скорости в ночное время.