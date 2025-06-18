Житель Омской области лишился 220 тысяч рублей из-за мошенников

Житель Омской области попался на традиционную схему обмана. Сначала 66-летнему жителю села Любино-Малороссы поступил звонок от якобы сотрудника управляющей компании. Он запросил код из СМС, необходимый для записи на проверку электрооборудования. Мужчина поверил мошенникам.
После этого на телефон мужчине поступил еще один звонок. Уже от сотрудника Росфинмониторинга. В процессе разговора преступники обманным путем заставили мужчину перевести все сбережения на так называемый «безопасный счет». По данному факту в отделе МВД России по Любинскому району возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными. Мошенники часто используют телефонные звонки или видеосвязь, представляясь сотрудниками государственных учреждений. Если собеседник предлагает оформить кредит или перевести деньги на резервные счета — это сигнал к тому, чтобы немедленно прекратить разговор. Сотрудники полиции напоминают омичам, что представители госорганов, силовых ведомств и банков никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не требуют перевода средств под любыми предлогами.
Всего же за прошедшие сутки полицейскими пресечено 837 административных правонарушений. В дежурные части Управления МВД России по региону поступило 1 462 сообщения о преступлениях и происшествиях, по некоторым из них уже возбуждено 60 уголовных дел.