Житель Омской области лишился 220 тысяч рублей из-за мошенников

Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными. Мошенники часто используют телефонные звонки или видеосвязь, представляясь сотрудниками государственных учреждений. Если собеседник предлагает оформить кредит или перевести деньги на резервные счета — это сигнал к тому, чтобы немедленно прекратить разговор. Сотрудники полиции напоминают омичам, что представители госорганов, силовых ведомств и банков никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не требуют перевода средств под любыми предлогами.