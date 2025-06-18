Китаянка выжила после 22 ножевых ударов благодаря силиконовой груди

Когда машина приехала на место, преступник потребовал денег. Узнав, что у Ма их нет, он попытался заставить ее занять у друзей. В этот момент на место прибыли полицейские. Увидев их, мужчина начал наносить женщине множественные ножевые ранения, а затем покончил с собой.