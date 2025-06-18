Китаянка выжила после 22 ножевых ударов благодаря силиконовой груди

В китайском городе Ханчжоу произошло разбойное нападение на 30-летнюю женщину по имени Ма, сообщает телеграм-канал Baza. Преступник не только пытался ограбить ее, но и нанес 22 ножевых ранения, после чего совершил самоубийство. Спасти женщину от более тяжелых последствий помогли силиконовые имплантаты, которые приняли на себя основную силу ударов.
Инцидент произошел вечером 22 мая возле торгового центра, куда женщина приехала на машине. Неизвестный мужчина неожиданно открыл дверь с пассажирской стороны, приставил к ней нож и потребовал оплатить парковку. После этого он заставил ее выехать с территории и отвезти его в другой район города.
Во время поездки женщина воспользовалась моментом, когда преступник отвлекся, и успела отправить сообщение своему парню. Получив данные о местоположении телефона, молодой человек передал информацию полиции.
Когда машина приехала на место, преступник потребовал денег. Узнав, что у Ма их нет, он попытался заставить ее занять у друзей. В этот момент на место прибыли полицейские. Увидев их, мужчина начал наносить женщине множественные ножевые ранения, а затем покончил с собой.
В результате женщина получила 22 ножевых ранения. Большинство ударов пришлись в область груди, где силиконовые импланты частично смягчили силу атаки и предотвратили повреждение жизненно важных органов. Единственной серьезной травмой оказалось ранение легкого. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное.