МЧС назвало причины задымления в ТЦ «Европа» в Березниках

Причины задымления в торговом центре «Европа» в Березниках сайту perm.aif.ru назвали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Происшествие в крупном ТЦ случилось днём 18 июня. Как рассказали perm.aif.ru жители Березников, днём в торговом центре заметили задымление. Источник инцидента находился на третьем этаже здания. На место также вызвали электриков для обесточивания помещений.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт задымления и рассказали о его причинах. Виновником происшествия стал один из светильников здания.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание электросветильника. Возгорание было ликвидировано», — рассказали perm.aif.ru в краевом ведомстве.
Потушить возгорание удалось ещё до прибытия пожарных подразделений с помощью огнетушителя, который использовали сотрудники торгового центра. В ГУ МЧС Пермского края подчеркнули, что во время происшествия никто не пострадал.