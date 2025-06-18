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МЧС назвало причины задымления в ТЦ «Европа» в Березниках

Оно случилось на третьем этаже здания.

Причины задымления в торговом центре «Европа» в Березниках сайту perm.aif.ru назвали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Происшествие в крупном ТЦ случилось днём 18 июня. Как рассказали perm.aif.ru жители Березников, днём в торговом центре заметили задымление. Источник инцидента находился на третьем этаже здания. На место также вызвали электриков для обесточивания помещений.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт задымления и рассказали о его причинах. Виновником происшествия стал один из светильников здания.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание электросветильника. Возгорание было ликвидировано», — рассказали perm.aif.ru в краевом ведомстве.

Потушить возгорание удалось ещё до прибытия пожарных подразделений с помощью огнетушителя, который использовали сотрудники торгового центра. В ГУ МЧС Пермского края подчеркнули, что во время происшествия никто не пострадал.