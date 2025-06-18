Суд приговорил к 13 годам убийцу, спрятавшего тело в машине Гоши Куценко

Как следует из материалов дела, Абдуллин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда распивал спиртное с потерпевшей Дарьей рядом с автомобилем ЗАЗ-968, который он использовал в качестве временного жилья. В ходе ссоры мужчина нанес ей не менее 26 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело в салон машины и остался ночевать в ней.