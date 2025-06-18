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Суд приговорил к 13 годам убийцу, спрятавшего тело в машине Гоши Куценко

В столице суд вынес приговор 30-летнему Альберту Абдуллину, признанному виновным в убийстве 36-летней женщины. Преступление было совершено возле Кутузовского проспекта в январе 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертве 26 ударов ножом, а затем спрятал тело в салоне автомобиля актера Гоши Куценко, который использовал как временное жилье.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве суд вынес приговор 30-летнему Альберту Абдуллину, признанному виновным в убийстве 36-летней женщины. Преступление произошло 19 января возле Кутузовского проспекта.

Как следует из материалов дела, Абдуллин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда распивал спиртное с потерпевшей Дарьей рядом с автомобилем ЗАЗ-968, который он использовал в качестве временного жилья. В ходе ссоры мужчина нанес ей не менее 26 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело в салон машины и остался ночевать в ней.

Автомобиль принадлежит актеру Гоше Куценко. По его словам, машина является коллекционной, давно не используется и стояла во дворе. О том, что в ней кто-то живет, он не знал. Финансовых претензий к осуждённому у артиста нет.

Погибшую и подозреваемого обнаружили прохожие, которые сообщили о происшествии в полицию. На судебном процессе Абдуллин признал вину, заявил о раскаянии и попросил прощения у родственников погибшей. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.