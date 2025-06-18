Иск властей Анапы к владельцам затонувших танкеров рассмотрят 7 августа

Ходатайство мэрии о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьего лица удовлетворено: после аварии на акватории действовал федеральный режим ЧС. Представитель «Каматрансойла» в отзыве на иск оспорил размер убытков, сославшись на отсутствие актов приемки выполненных работ, а также несогласие с включением НДС и стоимости закупленной техники.