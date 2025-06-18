Водитель эвакуатора погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области

«17 июня 2025 года на автодороге “Алматы — Екатеринбург” в направлении города Караганды 56-летний водитель эвакуатора марки Volvo, перевозившего дорожный каток, по предварительным данным, в результате разгерметизации переднего левого колеса совершил наезд на центральный криволинейный брус», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.