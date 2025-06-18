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Водитель эвакуатора погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области

Караганда. 18 июня. КазТАГ — Водитель эвакуатора погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Карагандинской области, передает КазТАГ.

«17 июня 2025 года на автодороге “Алматы — Екатеринбург” в направлении города Караганды 56-летний водитель эвакуатора марки Volvo, перевозившего дорожный каток, по предварительным данным, в результате разгерметизации переднего левого колеса совершил наезд на центральный криволинейный брус», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В пресс-службе ДП отметили, что впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — сказано в сообщении.