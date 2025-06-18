В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Бойцу ММА из Кудрово, напавшему на людей во Всеволожском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила прокуратура Ленинградской области.
«По версии следствия, 18 апреля обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ, а также 5 июня, являясь профессиональным бойцом, находясь в общественном месте в городе Кудрово Всеволожского района, нанес удары кулаками в голову мужчине и женщине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Всеволожской городской прокуратурой поддержано ходатайство полиции об аресте ранее судимого 33-летнего жителя города Кудрово. Он обвиняется по части 2 ст. 213 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство с применением насилия к гражданам).
«С учетом позиции участвующего в процессе прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в прокуратуре.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала участника драки в городе Кудрово Ленинградской области, скрывшегося с места потасовки. Источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что речь идет о бойце ММА Исламе Вагабове. Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает.