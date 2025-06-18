В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей

«По версии следствия, 18 апреля обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ, а также 5 июня, являясь профессиональным бойцом, находясь в общественном месте в городе Кудрово Всеволожского района, нанес удары кулаками в голову мужчине и женщине», — говорится в сообщении.