Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру

В Казахстане завершено одно из самых громких расследований последних лет, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу окончило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе подозреваются в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму 3,5 миллиарда тенге.
По данным следствия, к 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с внушительными материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест — его оценочная стоимость составляет 865 миллионов тенге.
На сегодняшний день материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру, где будет решаться вопрос о передаче его в суд.