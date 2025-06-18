Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру

В Казахстане завершено одно из самых громких расследований последних лет, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу окончило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе подозреваются в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму 3,5 миллиарда тенге.