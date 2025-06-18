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Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру

На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест.

Источник: Соцсети

В Казахстане завершено одно из самых громких расследований последних лет, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу окончило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе подозреваются в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму 3,5 миллиарда тенге.

По данным следствия, к 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с внушительными материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест — его оценочная стоимость составляет 865 миллионов тенге.

На сегодняшний день материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру, где будет решаться вопрос о передаче его в суд.