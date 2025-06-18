Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на трассе М-12 в ДТП с грузовиком погиб один человек

В Татарстане на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска на трассе М-12 произошло столкновение с грузовиком, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, водитель Hyundai, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с попутным грузовиком. После удара машина съехала в кювет и опрокинулась. Женщина скончалась на месте.