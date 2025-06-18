Хулиганы залили перцем семейную пару у Курского вокзала после замечания о граффити

11 июня у Курского вокзала произошёл конфликт между группой граффитистов и семейной парой, который закончился применением перцового баллончика, сообщает Mash.
Как сообщается, 50-летняя женщина вместе со своим супругом, который является бывшим офицером спецслужб, сделала замечание молодым людям, разрисовавшим стены и клумбы в переходе. В ответ один из участников группы, известный под псевдонимом Кастер, брызнул ей в лицо перцовкой и скрылся.
Однако ему не удалось уйти далеко: возле кафе его задержали прохожие, которые были свидетелями происшествия.
Женщину госпитализировали с ожогом слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.
На хулигана составили протокол. Он уже привлекался к ответственности за порчу городского имущества и ранее фигурировал в деле о поножовщине, произошедшей на уличном фестивале Mostick в 2024 году.