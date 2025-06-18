Хулиганы залили перцем семейную пару у Курского вокзала после замечания о граффити

У Курского вокзала группа молодых людей, рисовавших граффити, вступила в конфликт с семейной парой. После замечания со стороны 50-летней женщины, один из граффитистов применил перцовый баллончик и попытался скрыться. Однако его остановили свидетели. Пострадавшую госпитализировали с ожогами глаз и дыхательных путей.