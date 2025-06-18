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Хулиганы залили перцем семейную пару у Курского вокзала после замечания о граффити

У Курского вокзала группа молодых людей, рисовавших граффити, вступила в конфликт с семейной парой. После замечания со стороны 50-летней женщины, один из граффитистов применил перцовый баллончик и попытался скрыться. Однако его остановили свидетели. Пострадавшую госпитализировали с ожогами глаз и дыхательных путей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

11 июня у Курского вокзала произошёл конфликт между группой граффитистов и семейной парой, который закончился применением перцового баллончика, сообщает Mash.

Как сообщается, 50-летняя женщина вместе со своим супругом, который является бывшим офицером спецслужб, сделала замечание молодым людям, разрисовавшим стены и клумбы в переходе. В ответ один из участников группы, известный под псевдонимом Кастер, брызнул ей в лицо перцовкой и скрылся.

Однако ему не удалось уйти далеко: возле кафе его задержали прохожие, которые были свидетелями происшествия.

Женщину госпитализировали с ожогом слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

На хулигана составили протокол. Он уже привлекался к ответственности за порчу городского имущества и ранее фигурировал в деле о поножовщине, произошедшей на уличном фестивале Mostick в 2024 году.