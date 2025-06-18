Самокатчица сбила ребенка в Павлодаре

«На остановке “Затонский рынок” по улице Машхур Жусупа павлодарка, передвигаясь на электрическом самокате по тротуару, сбили ребенка.
За нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения нарушитель привлечена к административной ответственности, наложен штраф 10 МРП", — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в среду.
В Павлодарской детской областной больнице рассказали, что пострадавшая девочка 2005 года рождения. Она получила ушибы и ссадины нижних конечностей, направлена на амбулаторное лечение.