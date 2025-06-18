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Самокатчица сбила ребенка в Павлодаре

Павлодар. 18 июня. КазТАГ — Самокатчица сбила ребенка в Павлодаре, передает КазТАГ.

«На остановке “Затонский рынок” по улице Машхур Жусупа павлодарка, передвигаясь на электрическом самокате по тротуару, сбили ребенка.

За нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения нарушитель привлечена к административной ответственности, наложен штраф 10 МРП", — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в среду.

В Павлодарской детской областной больнице рассказали, что пострадавшая девочка 2005 года рождения. Она получила ушибы и ссадины нижних конечностей, направлена на амбулаторное лечение.