В Ростовской области пзадержали бывшего начальника УЖКХ Батайска

В Ростовской области по подозрению в превышении полномочий задержали бывшего начальника УЖКХ Батайска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Предварительно, с 2023 по 2024 годы подозреваемый, пытаясь создать видимость эффективной работы, поручил местному жителю организовать за свой счет вывоз отходов с территории городского кладбища на стихийную свалку. За эти услуги чиновник обещал оказать помощь при оформлении в собственность части территории указанной свалки.
— Превышение полномочий выявили при участии УФСБ России по Ростовской области в ходе расследования дела о незаконном размещении мусорного полигона, — добавили в СК.
Сейчас (п. «г», п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) следствие продолжается.
Известно, что к этому моменту задержанного уже взяли под стажу до 16 августа 2025 года. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, в настоящее время бывший начальник УЖКХ Батайска занимает должность и. о. заместителя главы администрации Азова — начальника управления ЖКХ.
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