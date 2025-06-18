В Ростовской области пзадержали бывшего начальника УЖКХ Батайска

Известно, что к этому моменту задержанного уже взяли под стажу до 16 августа 2025 года. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, в настоящее время бывший начальник УЖКХ Батайска занимает должность и. о. заместителя главы администрации Азова — начальника управления ЖКХ.