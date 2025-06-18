В Видном мальчик перепутал лекарство с конфетами и попал в больницу

Врачи детского отделения больницы в Видном спасли семилетнего мальчика, случайно принявшего две таблетки от гипертонии, предназначенные его бабушке.
Как сообщили в медучреждении, ребенок перепутал лекарство с конфетами и проглотил препарат. Уже вскоре у него стало резко ухудшаться самочувствие: медики зафиксировали критически низкое артериальное давление — 80/40 мм рт. ст., что грозило серьезными осложнениями, вплоть до комы и остановки сердца.
Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Вероника Петрова, ребенок поступил с выраженными симптомами передозировки. Медики сразу промыли желудок и начали поддерживающую терапию, постоянно контролируя состояние маленького пациента.
Уже через сутки после происшествия состояние мальчика стабилизировалось, артериальное давление нормализовалось, и его выписали домой.
Министерство здравоохранения Московской области напоминает родителям: даже одна таблетка взрослого препарата может стать для ребенка смертельно опасной. Лекарства важно хранить в местах, недоступных для детей.