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В Видном мальчик перепутал лекарство с конфетами и попал в больницу

В Видном семилетний мальчик случайно проглотил две таблетки от гипертонии, принадлежащие его бабушке. Он перепутал их с конфетами. После этого у него резко упало артериальное давление до 80/40 мм рт. ст., что могло привести к коме или остановке сердца.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Врачи детского отделения больницы в Видном спасли семилетнего мальчика, случайно принявшего две таблетки от гипертонии, предназначенные его бабушке.

Как сообщили в медучреждении, ребенок перепутал лекарство с конфетами и проглотил препарат. Уже вскоре у него стало резко ухудшаться самочувствие: медики зафиксировали критически низкое артериальное давление — 80/40 мм рт. ст., что грозило серьезными осложнениями, вплоть до комы и остановки сердца.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Вероника Петрова, ребенок поступил с выраженными симптомами передозировки. Медики сразу промыли желудок и начали поддерживающую терапию, постоянно контролируя состояние маленького пациента.

Уже через сутки после происшествия состояние мальчика стабилизировалось, артериальное давление нормализовалось, и его выписали домой.

Министерство здравоохранения Московской области напоминает родителям: даже одна таблетка взрослого препарата может стать для ребенка смертельно опасной. Лекарства важно хранить в местах, недоступных для детей.