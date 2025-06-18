В Видном мальчик перепутал лекарство с конфетами и попал в больницу

В Видном семилетний мальчик случайно проглотил две таблетки от гипертонии, принадлежащие его бабушке. Он перепутал их с конфетами. После этого у него резко упало артериальное давление до 80/40 мм рт. ст., что могло привести к коме или остановке сердца.