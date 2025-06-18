Суд с третьей попытки назначил срок чиновнице, не заметившей гибель маленького Далера

«Евгении Вознесенской назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали там.
При этом суд разрешил Вознесенской отправиться в колонию, только когда ее ребенку исполнится 14 лет. Сколько ему сейчас, не сообщается. Ранее аналогичную отсрочку дали и бывшей заведующей детским садом Анне Гилевой, также допустившей насилие в отношении Далера: при этом она забеременела перед самым вынесением приговора.
Вознесенская должна была проверить семью, в которой жил Далер, но ограничилась звонком его опекунше Веронике Наумовой. В результате чиновники не узнали ни о насилии над мальчиком, ни о его гибели.
При этом районный суд лишь оштрафовал Вознесенскую на 100 тыс. рублей, а областной увеличил штраф до 200 тысяч. Прокуратура выиграла кассацию, добившись нового рассмотрения дела в областном суде. В результате суд усомнился в том, что Вознесенская добровольно явилась с повинной и способствовала раскрытию преступления.
«ФедералПресс» напоминает, что в истязании и убийстве Далера обвиняют саму Наумову. Прокуратура потребовала приговорить ее к 25 годам колонии.