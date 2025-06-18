Суд с третьей попытки назначил срок чиновнице, не заметившей гибель маленького Далера

При этом суд разрешил Вознесенской отправиться в колонию, только когда ее ребенку исполнится 14 лет. Сколько ему сейчас, не сообщается. Ранее аналогичную отсрочку дали и бывшей заведующей детским садом Анне Гилевой, также допустившей насилие в отношении Далера: при этом она забеременела перед самым вынесением приговора.