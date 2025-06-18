Бывшему высокопоставленному воронежскому полицейскому запросили реальный срок

По версии следствия, в 2022 году начальник миграционного управления получил взятки на 60 тыс. руб. в сумме от своего знакомого, представляющего интересы граждан Азербайджана. Средства предназначались за получение иностранцами разрешения на временное проживание в России без законных оснований. Также фигурант получил от того же знакомого 5 тыс. руб. за беспрепятственное и внеочередное принятие от гражданина Азербайджана заявления о получении гражданства РФ.