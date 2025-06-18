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В Ангарске подростки развлекались на крышах многоэтажек

Места для экстремальных занятий несовершеннолетние узнавали из мессенджера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске подростки выполняли акробатические элементы на крышах многоэтажных домов. Кадры таких опасных развлечений попали сняли на телефон очевидцы и показали видео в полиции.

— Сотрудники установили, что в мессенджере есть группа, участники которой обмениваются информацией о местах для экстремальных занятий, рассказывая свои действия и выбирая и опасные объекты в городе, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас правоохранители ищут администраторов и организаторов интернет-сообщества.

А днями ранее органы правопорядка задержали еще троих детей в возрасте 12 и 13 лет. Они также незаконно оказались на крыше дома. Полицейские готовят материалы для комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что сибиряков просят отказаться от поездок в Монголию из-за эпидемии кори.