В Ангарске подростки развлекались на крышах многоэтажек

В Ангарске подростки выполняли акробатические элементы на крышах многоэтажных домов. Кадры таких опасных развлечений попали сняли на телефон очевидцы и показали видео в полиции.
— Сотрудники установили, что в мессенджере есть группа, участники которой обмениваются информацией о местах для экстремальных занятий, рассказывая свои действия и выбирая и опасные объекты в городе, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас правоохранители ищут администраторов и организаторов интернет-сообщества.
А днями ранее органы правопорядка задержали еще троих детей в возрасте 12 и 13 лет. Они также незаконно оказались на крыше дома. Полицейские готовят материалы для комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что сибиряков просят отказаться от поездок в Монголию из-за эпидемии кори.