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Во время непогоды в Уфе вспыхнула кровля жилого дома

В Уфе во время раскатов гром и молний загорелась крыша дома.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 18 июня, в Уфе загорелась крыша двухэтажного жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился на улице Выборгской. На место были направлены силы и средства МЧС. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина происшествия выясняет дознаватель МЧС.

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