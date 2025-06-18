Во время непогоды в Уфе вспыхнула кровля жилого дома

Сегодня днем, 18 июня, в Уфе загорелась крыша двухэтажного жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент случился на улице Выборгской. На место были направлены силы и средства МЧС. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина происшествия выясняет дознаватель МЧС.
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