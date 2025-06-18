Людей из автовокзала в Воронеже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 18 июня, около 16:00 на Левобережном автовокзале в Воронеже экстренно эвакуировали пассажиров и персонал. Причиной стал анонимный звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства региона.
Там пояснили, что сообщение о возможной угрозе поступила на рабочий телефон автовокзала. По установленной процедуре здание немедленно эвакуировали, территорию оцепили.
В данный момент на месте работают оперативные службы — проверяют все помещения. Официального подтверждения угрозы нет. Ситуация контролируется.