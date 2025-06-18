Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Людей из автовокзала в Воронеже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Анонимный звонок поступил на рабочий телефон диспетчерам.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 июня, около 16:00 на Левобережном автовокзале в Воронеже экстренно эвакуировали пассажиров и персонал. Причиной стал анонимный звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Там пояснили, что сообщение о возможной угрозе поступила на рабочий телефон автовокзала. По установленной процедуре здание немедленно эвакуировали, территорию оцепили.

В данный момент на месте работают оперативные службы — проверяют все помещения. Официального подтверждения угрозы нет. Ситуация контролируется.