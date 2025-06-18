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35-летняя блогер из Иркутска оскорбила полицейского в социальных сетях

В отношении нее завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Блогер из Иркутска, она же 35-летняя жительница города Шелехова оскорбили полицейского и высказала нецензурную брань в его адрес в своем блоге в социальных сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по региону.

— Следственным отделом по Кировскому району города Иркутска возбуждено уголовное дело в отношении блогера по признакам преступления по статье «публичное оскорбление представителя власти», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина будет доставлена в следственный отдел для допроса.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что блогера привлекли и к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. За это женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.