35-летняя блогер из Иркутска оскорбила полицейского в социальных сетях

Блогер из Иркутска, она же 35-летняя жительница города Шелехова оскорбили полицейского и высказала нецензурную брань в его адрес в своем блоге в социальных сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по региону.
— Следственным отделом по Кировскому району города Иркутска возбуждено уголовное дело в отношении блогера по признакам преступления по статье «публичное оскорбление представителя власти», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Женщина будет доставлена в следственный отдел для допроса.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что блогера привлекли и к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. За это женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.