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В Самарской области рейсовый автобус попал в ДТП из-за анафилактического шока у водителя

Укус осы спровоцировал анафилактический шок у водителя рейсового автобуса и стал причиной аварии в Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось в среду, 18 июня, в 15:00 (MSK+1) на 12 км автодороги Рождествено-Торновое-Новинки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Установлено, что насекомое атаковало водителя рейсового автобуса ПАЗ, когда он перевозил пассажиров. Автомобилист доехал до ближайшей остановки, высадил часть граждан и продолжил поездку.

Однако в районе от села Новинки у водителя случился анафилактический шок, и он потерял сознание. Автобус съехал в кювет и врезался в ограждение. Медики оперативно прибыли на место и оказали водителю помощь. Пострадавших среди пассажиров нет.