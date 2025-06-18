В Петропавловске во время вручения аттестатов в школе обрушился потолок

Как сообщили Zakon.kz в Управлении образования, в задней части актового зала обрушился участок потолочной панели (армстронг) площадью около 13 м². В зале находились около 100 человек — к счастью, обошлось без пострадавших.
Мероприятие сразу же было оперативно перенесено на территорию школы, где праздник продолжился по сценарию. По информации из учебного заведения, капитальный ремонт актового зала не проводился более 20 лет.
Сейчас организована проверка причин происшествия. В ближайшее время планируется осмотр помещения с составлением акта и принятием необходимых мер по устранению последствий и обеспечению безопасности.
Это не первый случай, когда в школе Петропавловска обваливался потолок. 4 декабря 2024 года в городе в средней школе № 6 имени Кожабергена Жырау в классе обрушился потолок. Трое учеников были госпитализированы в детскую областную больницу.