В Астраханской области спецназ пресек сбыт аптечного наркотика

Сотрудники правоохранительных органов в Астраханской области задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной реализации психоактивного препарата «Лирика», содержащего прегабалин.
Для проведения операции привлекался СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято свыше 500 капсул с препаратом, отнесенным к рецептурным лекарственным средствам и обладающим наркотическим эффектом. Найдены также денежные средства, вероятно полученные в результате незаконной деятельности.
Молодой человек дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».