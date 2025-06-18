В Астраханской области спецназ пресек сбыт аптечного наркотика

Для проведения операции привлекался СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято свыше 500 капсул с препаратом, отнесенным к рецептурным лекарственным средствам и обладающим наркотическим эффектом. Найдены также денежные средства, вероятно полученные в результате незаконной деятельности.