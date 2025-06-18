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В Астраханской области спецназ пресек сбыт аптечного наркотика

В Астраханской области сотрудники полиции совместно с СОБРом Росгвардии провели спецоперацию по задержанию 25-летнего мужчины, распространявшего психоактивное вещество «Лирика».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов в Астраханской области задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной реализации психоактивного препарата «Лирика», содержащего прегабалин.

Для проведения операции привлекался СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято свыше 500 капсул с препаратом, отнесенным к рецептурным лекарственным средствам и обладающим наркотическим эффектом. Найдены также денежные средства, вероятно полученные в результате незаконной деятельности.

Молодой человек дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».