Ефрейтора из Нукутского района посмертно наградили Орденом мужества

Героя из Нукутского района, который в феврале погиб в зоне спецоперации, посмертно наградили Орденом мужества. Ким Сергеев был ефрейтором и при выполнении задания в феврале этого года попал под минометный обстрел. Об этом сообщила администрация Нукутского района в своем телеграм-канале.