Ефрейтора из Нукутского района посмертно наградили Орденом мужества

Героя из Нукутского района, который в феврале погиб в зоне спецоперации, посмертно наградили Орденом мужества. Ким Сергеев был ефрейтором и при выполнении задания в феврале этого года попал под минометный обстрел. Об этом сообщила администрация Нукутского района в своем телеграм-канале.
— В торжественной обстановке там, где находится воинская часть, в которой Ким проходил службу, его семье передали орден, — уточняется в сообщении.
Также знаменная группа вместе со взводом вынесли боевое знамя и флаг России. Более полутора тысячи военных почтили память героя минутой молчания. Затем полк прошел маршем.
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