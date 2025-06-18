За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей

«В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 миллиардов рублей. Понятно, что, сопоставляя причинённый ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь», — сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», который проходит в рамках ПМЭФ.