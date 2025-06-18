За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей

«В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 миллиардов рублей. Понятно, что, сопоставляя причинённый ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь», — сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», который проходит в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что всего за 5 месяцев текущего года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере, ущерб вырос на 20% и составил 81 миллиард рублей.
С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ.
В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.
Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.
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