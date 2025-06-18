В Молдове в открытом поле выбросили 16 кабанов, заболевших африканской чумой: Трупы животных обнаружил администратор сельхозугодий

Шок: в Дрокии в пшеничное поле выбросили 16 кабанов, заболевших африканской чумой свиней.
Трупы животных в стадии разложения обнаружил администратор сельскохозяйственных угодий и обратился в Национальное агентство по безопасности продуктов питания.
— Прибывшие на место ветеринарные врачи констатировали удручающую ситуацию: 16 трупов домашних свиней, находящихся в сильной степени разложения, каждая массой более 200 кг, были бесконтрольно выброшены на пшеничное поле. О случившемся были уведомлены Генеральный инспекторат полиции, Инспекторат по охране окружающей среды и местные органы власти. Были взяты лабораторные пробы, после чего трупы были уничтожены путём захоронения, а территория — подвергнута дезинфекции. Тесты подтвердили наличие вируса АЧС в отобранных пробах, в связи с чем были введены меры по предотвращению распространения заболевания, — сообщили в НАБПП.
В результате инцидента в районах Дрокия и Рышканы введён карантин. Запрещена продажа живых свиней и свинины из личных хозяйств жителей этих районов, в том числе на агропродовольственных рынках.
Начато расследование для установления лиц, выбросивших трупы свиней. Виновным грозят суровые санкции.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Молдовы подбирает команду карманных депутатов: Известные в узких кругах и не очень, из команды Плахотнюка и других партий — признаются, что пойдут на выборы по спискам ПАС по приглашению «беспартийной» Санду.
«Беспартийная» Майя Санду активно участвует в формировании списка кандидатов в депутаты от ПАС (далее…).
Герои нашего времени: Какая власть в Молдове, такие у нее и герои — Майя Санду поздравила врачей в лице медика, вымогавшего у пациента взятку в 1200 евро.
Нормальные, то есть, честные, стоящие люди, стараются с нынешней властью дела не иметь, не пачкаться об нее (далее…).
Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии.
Никушор Дан признал, что получал материально-техническую и политическую поддержку от Майи Санду и партии ПАС во время своей избирательной кампании в Румынии (далее…).