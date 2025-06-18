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В Молдове в открытом поле выбросили 16 кабанов, заболевших африканской чумой: Трупы животных обнаружил администратор сельхозугодий

Начато расследование для установления лиц, выбросивших трупы свиней.

Источник: Комсомольская правда

Шок: в Дрокии в пшеничное поле выбросили 16 кабанов, заболевших африканской чумой свиней.

Трупы животных в стадии разложения обнаружил администратор сельскохозяйственных угодий и обратился в Национальное агентство по безопасности продуктов питания.

— Прибывшие на место ветеринарные врачи констатировали удручающую ситуацию: 16 трупов домашних свиней, находящихся в сильной степени разложения, каждая массой более 200 кг, были бесконтрольно выброшены на пшеничное поле. О случившемся были уведомлены Генеральный инспекторат полиции, Инспекторат по охране окружающей среды и местные органы власти. Были взяты лабораторные пробы, после чего трупы были уничтожены путём захоронения, а территория — подвергнута дезинфекции. Тесты подтвердили наличие вируса АЧС в отобранных пробах, в связи с чем были введены меры по предотвращению распространения заболевания, — сообщили в НАБПП.

В результате инцидента в районах Дрокия и Рышканы введён карантин. Запрещена продажа живых свиней и свинины из личных хозяйств жителей этих районов, в том числе на агропродовольственных рынках.

Начато расследование для установления лиц, выбросивших трупы свиней. Виновным грозят суровые санкции.

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