В Октябрьском мужчина решил сдаться полиции, совершив чудовищный поступок

В Башкирии по подозрению в убийстве задержали 24-летнего жителя Октябрьского. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Согласно данным следствия, все случилось в этом месяце на улице Отрадной. У двоих мужчин, распивавших спиртное, случился конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. К несчастью, ранения оказались смертельными.
Правоохранители отмечают, обвиняемый сам сообщил о случившемся полиции, полностью признал вину и сотрудничает со следствием. По решению суда, сейчас он находится под стражей.
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изъяли нож и биологические следы преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
— В настоящее время выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает Следком.
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