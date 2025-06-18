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В Октябрьском мужчина решил сдаться полиции, совершив чудовищный поступок

Житель Башкирии зарезал на улице мужчину и потом сдался полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии по подозрению в убийстве задержали 24-летнего жителя Октябрьского. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно данным следствия, все случилось в этом месяце на улице Отрадной. У двоих мужчин, распивавших спиртное, случился конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. К несчастью, ранения оказались смертельными.

Правоохранители отмечают, обвиняемый сам сообщил о случившемся полиции, полностью признал вину и сотрудничает со следствием. По решению суда, сейчас он находится под стражей.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изъяли нож и биологические следы преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

— В настоящее время выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает Следком.

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